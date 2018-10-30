Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…

Dünyanın en popüler ve kalabalık metropollerinden biri olan New York’ta mide bulandıran bir olay yaşandı… Her şey bir kadın yolcunun Midtown’da D trenine binmesiyle başladı. Metro yolculuğu sırasında Columbus Circle’daki durakta araca binen siyah tişört ve pantolonlu bir adam şüpheli bir şekilde genç kadının arkasına geçti. Fakat durumu umursamayan kadın iki durak sonunda kalçasında bir sıcaklık hissetti.

SAPIK ÜZERİNE BOŞALMIŞ

West 47th Street ve Rockefeller Center’daki metro istasyonunda durumu fark eden 27 yaşındaki kadın arkasını döndüğünde adamın üzerine boşaldığını gördü. Kalçası ve sırt çantasına adamın boşaldığını fark eden kadın hemen olayı güvenlik görevlilerine bildirdi.

Fakat polisler gelmeden olay yerinden uzaklaşan adam sırra kadem bastı. Fakat günün sonunda haberlerde kendi resmini gören adam polise teslim oldu. Cinsel taciz ve sapıklık suçlarından gözaltına alınan adamın 18 yaşında olduğu ve adının da İbrahim Mehsin olduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisler herkesin ortasında utanmadan cinsel sapıklık yapan adamı kıskıvrak yakaladı.



