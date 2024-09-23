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  4. Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi

Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi

23.09.2024 13:43
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.09.2024 13:43
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Ümraniye'de operasyon sırasında kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı belindeki silahı alarak şehit eden sapık katil Yunus Emre Geçti, kadın polisler tarafından siyah poşet giydirilerek Hayvan Büro Amirliği'nin aracının arkasına bindirildi. İşte o görüntüler!

İstanbul Ümraniye'de Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli kahraman polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit düştü. Biri polis iki kişinin de yaralandığı olayda 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ümraniye’de görevi başında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas’a gönderildi.

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HAKKETTİĞİ MUAMELEYİ GÖRDÜ

Kahraman polisimizi şehit eden sapık katil Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracının arkasına bindirildi.

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Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sapık katil Yunus Emre Geçti, Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis
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