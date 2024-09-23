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  4. Sapık katil Yunus Emre Geçti'nin şehit ettiği kahraman polis Şeyda Yılmaz hakkında kahreden detay!

Sapık katil Yunus Emre Geçti'nin şehit ettiği kahraman polis Şeyda Yılmaz hakkında kahreden detay!

23.09.2024 11:53
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23.09.2024 11:53
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İstanbul Ümraniye'de suç makinesi Yunus Emre Geçti motor hırsızlığı yapma suçundan yakalandı. Ardından firar eden Geçti'ye düzenlenen operasyonda kahraman polis Şeyda Yılmaz şehit oldu. Geçti'nin sabıka kaydının kabarık olduğu gerçeği sonrası Türkiye ayağa kalkarken şehit polis Şeyda Yılmaz'ın sabah izne ayrılacağı öğrenildi. Gece düzenlenen operasyonda şehit düşen Yılmaz tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Y.E.Ç. Ihlamurkuyu Mahallesinde yakalandı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı.

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KAHREDEN HABER

Acil olarak ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

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SABAH İZNE ÇIKACAKTI GECESİNDE ŞEHİT OLDU...

Sivas'ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.

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26 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Türkiye'yi kahreden olayda polisimizi şehit eden hainin Yunus Emre Geçti olduğu belirlendi. Katilin fotoğrafları sosyal medyaya düşerken sabıkası da ortaya çıktı. Kabarık sabıkalı caninin sadece hırsız değil aynı zamanda bir de sapık olduğu belirlendi. 26 suç kaydı bulunan Geçti, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan işlem görmüş.

AWWBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sapık polis Ümraniye katil
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