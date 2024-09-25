HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

25.09.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Ümraniye'de sapık hırsız Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağlarken sosyal medyada yine kendini bilmez hesaplardan akıldışı paylaşımlar yapıldı. Bunlardan en tepki çekeni ise kendilerine 'Casperlar' diyen gruptan geldi. Yunus Emre Geçti'yi sahiplenen illegal oluşum, "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" paylaşımı yaptı. İnfial yaratan paylaşım kullanıcılar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu.

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli cani, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

image (1)

POLİSİN SİLAHINI ALIP DEHŞET SAÇTI

Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

AW293293_02

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

AW293293_05

ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen katil Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme(HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Cani daha sonra tutuklandı.

GYT1kueXMAEp6zB (1)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan acı olay kısa sürede Türkiye'de gündeme oturdu. Caniye tepkiler gelirken Türkiye bir yandan da şehidine gözyaşı döktü. Ancak bu paylaşımların yanında sosyal medya infial yaratan içerikler de kendine yer buldu. Kendilerine Casperlar adını takan bir oluşum katil Yunus Emre Geçti'ye sahip çıktı. Haberi paylaşan illegal grup not olarak da, "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" ifadelerini kullandı.

GYT1kugXIAAddWn

Paylaşım sosyal medya kullanıcılarını kızdırırken çok sayıda kişi paylaşımı Emniyet'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şikayet etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
şehit sosyal medya Şikâyet
En Çok Okunan Haberler
Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.