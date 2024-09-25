Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli cani, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

POLİSİN SİLAHINI ALIP DEHŞET SAÇTI

Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen katil Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme(HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Cani daha sonra tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan acı olay kısa sürede Türkiye'de gündeme oturdu. Caniye tepkiler gelirken Türkiye bir yandan da şehidine gözyaşı döktü. Ancak bu paylaşımların yanında sosyal medya infial yaratan içerikler de kendine yer buldu. Kendilerine Casperlar adını takan bir oluşum katil Yunus Emre Geçti'ye sahip çıktı. Haberi paylaşan illegal grup not olarak da, "Sizde memur Casperlarda kardeş bitmez" ifadelerini kullandı.

Paylaşım sosyal medya kullanıcılarını kızdırırken çok sayıda kişi paylaşımı Emniyet'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şikayet etti.