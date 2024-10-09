Sapık muavin durmak bilmedi! Otobüste gördüğü avukat kadına musallat oldu: Cinsel içerikli videolar iddiası mide bulandırdı

Otobüste not kağıdıyla başladı, takip eden günlerde mesajlarla devam etti... Yolcu otobüsünün muavini, seyahat sırasında gördüğü avukat kadına adeta musallat oldu. Avukat, muavin hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

SEYAHAT SIRASINDA AVUKATA NOT YAZIP VERDİ

Samsun Barosu avukatlarından Ş.G., gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde 'Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paket gördün mü?' yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi. Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi.

EVE DÖNDÜKTEN SONRA MESAJ ATIP İLTİFATLAR ETTİ

Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi. Ş.G.'nin kim olduğunu sorması üzerine ‘Seni Giresun'dan Samsun'a getiren araç personeliyim' cevabını aldı. Muavin tanışmak istediğini söyleyip avukata iltifatlar edince Ş.G., numarayı engelledi.

"DÜN YANINDAYDIM" DEDİ, CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ VE VİDEOLAR GÖNDERDİ

Bir gün sonra farklı bir numaradan Ş.G.'ye yine mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğunda 'Dün otobüste yanında oturan biri' cevabını veren kişi, avukat Ş.G.'ye cinsel içerikli mesajlar atıp videolar gönderdi. Numarayı engelleyen Ş.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır