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Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

Tokat'ta, 9 kız öğrenciye istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmenin "şeytana uydum bir kere" dediği ifade tutanaklarında yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu'nda 2014-2015 eğitim öğretim yılında görev yapan A.A.A isimli sınıf öğretmeni emekliye ayrılarak Eskişehir'e yerleşti. Velilerinin A.A.A isimli öğretmenin çocuklarına istismarda bulunduğu iddiası ile şikâyeti üzerine 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında şahıs tutuklandı. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan sanığın Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Ekim ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

öğretmen

'ŞEYTANA UYDUM BİR KERE'

Öte yandan Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir öğretmenin 2015 yılında okul müdürünün kendileri ile toplantı yaparak telkinde bulunduğunu kaydetti.. Toplantı sonrasında Okul Müdürü S.Ç’nin bir öğretmene anlattığı olayda iddiaya göre A.A.A isimli öğretmenin "şeytana uydum bir kere” dediğini söylediği ifade tutanaklarında yer aldı.

İHA

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