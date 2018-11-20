HABER

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Konya'yı ayağa kaldıran olayla ilgili iğrenç bir detay daha ortaya çıktı. 5 erkeğe istismarda bulunduğu iddia edilen sahte tarikat şeyhi S.I.'nın, yargılanmasına devam edilirken, T.M. adlı genç, tutuklu sanığın kendisini de istismar ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. T.M., S.I.'nın taciz edeceği kişileri zikir sırasında ve özellikle gençlerden seçtiğini iddia etti. Genç, şeyhin gizli bir odası olduğunu ve her şeyi burada gerçekleştirdiğini anlattı

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyhin, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın (65) yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KONUŞTU

Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edilirken, Konya'da T.M. (19) adlı genç, polis merkezine giderek S.I.'nın kendisine de istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. T.M.'nin şikayeti de aynı dosyayla birleşti.

17 yaşındayken sohbetlere gitmeye başladığını belirten T.M., bu sırada sahte şeyh S.I.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. S.I.'nın kendisini iş yerine de çağırdığını belirten T.M., sanığın birlikte gittiği arkadaşına da istismarda bulunduğunu iddia etti.

'GİZLİ ODA VARDI'

Ailesinin sohbetlere gitmesini istemediğini, sanıkla ilgili çıkan haberlerin ardından şikayetçi olduğunu belirten T.M., "Ağustos ayında haberler çıkınca aileme bir şey diyemedim. Haberlerde görünce kendime güvenim geldi ve şikayetçi oldum. İş yerinin üst katında bunun küçük bir odası. O oda gizli ve perdeli, her şeyini orada yapardı. Ben korkup gitmedim" diye konuştu.

'ŞİKAYET ETTİĞİM İÇİN BANA KİNLENDİ'

S.I.'nın karşısındaki kişiyi gözleriyle hipnoz ettiğini ileri süren T.M., ''Karşısındakini gözleriyle hipnoz ediyordu. Onu vakfa şikayet etmiştim. Şikayet ettiğim için bana kinlendi. Şikayetin ardından dergühtakiler bana kızdı ve inanmadı. Gitmek istemiyordum ama beni hipnoz ettiği için dükkanına gidiyordum. 17 yaşında başladım. 18 yaşında bıraktım" dedi.

'TACİZ EDECEĞİ KİŞİYİ ZİKİRDE SEÇİYORDU'

Sanık S.I.'nın taciz edeceği kişiyi zikirde seçtiğini iddia eden T.M., "Taciz edeceği kişiyi zikirde seçiyordu. Özellikle gençlerden seçiyordu. Anne babası ölmüş ya da ayrılmış gençleri seçiyordu" ifadelerini kullandı.

T.M., S.I.'nın sözde mürit kazanmak için zaman zaman toplumsal alanlarda zikir çektirdiğini ileri sürdü. T.M., "Toplumsal yerlerde bilerek zikir yapıyorlar. Dergahtaki gençler lisedeki gençleri dergaha çağırıyordu. Bu gençlerin başına birçok şey geliyordu. Orada zikir değil, oyun oynuyorduk" dedi.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Asansör boşluğuna düşen kamyon şoför yaşamını yitirdiAsansör boşluğuna düşen kamyon şoför yaşamını yitirdi
Şişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kameradaŞişli'de elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sapık şeyh Konya cinsel istismar erkeğe cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

İlginizi Çekebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şeyler yolunu bulmuş durmak yok bademlemeye devam ahahaha
Böyle tarikatlara inanmayın arkadaşlar. Herkes Türkiye diyanetine güvensin dinimizi öyle yaşayalım. bunların hepsi çıkarcı. öüritler para vermesinde görelim
eskiden böyle olaylar var mıydı be de bunlara göz yuman ve göz yummalari için oy atanlar düşünsün sonuçta bazıları böyle yerlere evlatlarını yolluyor sonuç sapıklık işte değiştirin aklımızı size allahdan başka ve kitaptan başkasının yardımı fayda etmez gitmeyin gondermeyin evlatlarinizi kendiniz egitin...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İzmir'deki kazada korkunç detay!

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.