Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyhin, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın (65) yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KONUŞTU

Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edilirken, Konya'da T.M. (19) adlı genç, polis merkezine giderek S.I.'nın kendisine de istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. T.M.'nin şikayeti de aynı dosyayla birleşti.

17 yaşındayken sohbetlere gitmeye başladığını belirten T.M., bu sırada sahte şeyh S.I.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. S.I.'nın kendisini iş yerine de çağırdığını belirten T.M., sanığın birlikte gittiği arkadaşına da istismarda bulunduğunu iddia etti.