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Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'da genç kızı takip ederek sokak ortasında taciz eden zanlı kameralara yakalandı. Genç kızın yakınları ise tacizcinin biran önce yakalanmasını istiyor.

Beykoz'da sokak ortasındaki taciz kameralarca saniye saniye kaydedildi. İddiaya göre, bir şahıs genç kızı takip etmeye başladı.

Görünmemek için caddede park halinde olan arabaların arkasına saklanarak ilerleyen tacizci şahıs ıssız bir sokağa geldiğinde genç kıza saldırdı. Sokak ortasında genç kızı taciz eden zanlı, kızın çığlık atması üzerine korkarak kaçtı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KIZ BAĞIRINCA KAÇTI

Görüntülerde, tacizci genç kızı takip ediyor. Tacizcinin takip sırasında görünmemek için park halindeki araçların arkasına saklandığı görülüyor. Bir süre genç kızı takip eden tacizci ıssız bir sokakta aniden saldırıyor. Kızın tepki göstermesi üzerine tacizcinin hızla kaçtığı görülüyor.

Öte yandan, kızın yakınları ise tacizcinin biran önce yakalanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sapık istanbul Beykoz

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