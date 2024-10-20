Sapık tacizci salona girince kıyamet koptu! Avukatlar meslekten men edilen istismarcıyı böyle kovdu

Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda oy verme süreci bugün başladı. Genel Kurul toplantısı ise dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ancak akşam saatlerinde, meslekten men edilen avukat Muhittin Köylüoğlu’nun salonda bulunmasıyla ortamda gerginlik oluştu.

40 YIL VERİLMİŞTİ 3 YIL YATIP ÇIKTI

Muhittin Köylüoğlu, ofisinde çalışan birçok stajyere cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla 2020 yılında tutuklandı. Köylüoğlu, cinsel istismar suçuyla ilgili "Ben stajyerlere bu yüzden para veriyorum. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım" diye ifade vererek büyük tepki topladı. Hakkında 40 yıl hapis cezası verilen ve meslekten men edilen Köylüoğlu, Ocak 2023'te ise tahliye edildi.

SUÇU KANITLANDI, İTİRAF ETTİ YİNE DE DIŞARI SALINDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Muhittin Köylüoğlu'nun meslekten men edilmesine rağmen dün İstanbul Barosu Genel Kurulu'na katılması avukatların tepkisini topladı. Köylüoğlu'nu tanıyan avukatlar, hemen dışarı çıkması gerektiğini belirterek ayağa kalktı. Sosyal medyada da pek çok kullanıcı, Köylüoğlu'nun tahliyesine karşı çıkarak, suçunu itiraf eden bir failin tutuklanması gerektiğini vurguladı.

PİŞKİNLİĞİ YÜZ KIZARTMIŞTI

Muhittin Köylüoğlu, ofisinde çalışan birçok stajyere cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla 2020 yılında tutuklanmış, cinsel istismar suçuyla ilgili "Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Üstelik bu tecavüz kabul edeyim bana o an heyecan da verdi. Tabii ki sizin için asla öyle bir şey olamaz. Aramızdaki büyük yaş farkını göz önüne alacak olursak acı verdiği de mutlak. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım" diye ifade vermişti.