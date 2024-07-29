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  4. Sapıklığın da böylesi! Polislikten şeyhlik iddiasına... İğrenç ses kaydı ortaya çıktı: "Elbisenle beni anlayamazsın, bana soyun da gel"

Sapıklığın da böylesi! Polislikten şeyhlik iddiasına... İğrenç ses kaydı ortaya çıktı: "Elbisenle beni anlayamazsın, bana soyun da gel"

29.07.2024 15:23
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Polislikten ayrıldı, şeyhliğini ilan edip müritlerine akılalmaz cinsel istismarlarda bulundu! Bursa'da Ticani tarikatı şeyhi olduğunu öne süren Ahmet Şahin Uçar hakkındaki adli süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Ayrıca Uçar'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında "Üstünde elbisen olursa beni anlayamazsın. Çıplak olursan sevişemeyiz" sözleri duyuldu.

Sapıklığın da böylesi! Polislikten şeyhlik iddiasına... İğrenç ses kaydı ortaya çıktı: "Elbisenle beni anlayamazsın, bana soyun da gel"

Özel harekat polisiyken mesleği bırakıp şeyh olduğunu öne süren Uçar, sosyal medyada yayınladığı videolarla kendisine mürit topluyordu. Ancak işin içyüzüyle ilgili geçtiğimiz günlerde skandal iddialar gündeme geldi. Uçar'ın müritlerinden Ç. kod adlı kadın savcılığa suç duyurusunda bulunarak anlattıkları akıllara durgunluk vermişti.

Üstelik Uçar hakkında suç duyurusunda bulunan tek kişi Ç. de değil. Başka ülkelerden kadınlar dahi Uçar’ın “Allah yolunda imtihan”, “Kayıtlarını silip seni yeniden inşa edeceğim”, “Sırları vereceğim” diyerek çıplak fotoğraf ve videolarını istediğini anlattı.

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"NAMAZDA, ZİKİRDE VE YATAKTA BİLE"

Gazeteci İsmail Saymaz akılalmaz iddiaların yenilerini bugünkü köşe yazısında paylaşırken adli süreçle ilgili yeni gelişmeyi de duyurdu. Buna göre H.S.Y. adlı kadın, Uçar hakkında şikayetçi olan ilk kişiydi. H.S.Y.'nin iddiasına göre Uçar, kendisine telefon ve Telegram’dan ulaşıp şunları söyledi:

“‘Hızlıca ilerlemek ister misin? Bunun için bana aşık olacaksın ve her yerde beni hayal edeceksin. Namazda, zikirde ve yatakta bile… Misafirhanede seni kollarıma alacağım ve sana hakikate dair sırlar öğreteceğim.”

"BANA 'SEVGİLİM, AHMET'İM' DEMELİSİN"

Bu şikayet üzerine Uçar’a cinsel tacizden dava açılırken şikayetlere yenileri de eklendi. Uçar ile telefonda görüştüğünü söyleyen, yurt dışında yaşayan G. adlı kadın şunları söyledi:

“Hipnoz teknikleri kullanarak, irşad ediyorum görüntüsü altında cinsellik içerikli konuşmalarda bulundu. ‘Aşk dediğin şey önce mürşidine olacak. Sonra resule, daha sonra Allaha’ diyerek kandırdı. ‘Samimi isen rehberine teslim olursun’ dedi. Açık seçik resimler istedi. ‘Yapmazsan mertebe düşeceksin’ dedi. ‘Video at’ dedi. ‘Bana sevgilim, Ahmedim demelisin’ dedi. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Çok kızdı. ‘Toparlan, demlen, sonra konuşuruz’ dedi.”

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI: ÜSTÜNDE ELBİSE OLURSA BENİ ANLAYAMAZSIN, SOYUN

G. adlı kadının Uçar'la yaptığını öne sürdüğü görüşmelerin ses kayıtlarından birinde şöyle bir konuşma geçiyor:

Uçar: Belki utanıyorsun, sıkılıyorsun. Belki ahlaki yapın… Ben de diyorum ki, burası değişim yeri. Bana tamamen şeffaf, açık olman lazım ki, teşbihen yaptığım sözleri iyi anla, yanıma geldiğinde çırılçıplak geleceksin. Soyun. Bana üstünde elbiseyle gelme. Üstünde elbise olursa beni anlayamazsın. Çırılçıplak olmazsan sevişemeyiz. Sevişme nasıl yapılır? İki kişi de çırılçıplak olarak yapılır değil mi? Anlıyor musun beni?

G.: Anlıyorum. Teşbih yapıyorsun.

"BANA SOYUNDUĞUNU İSPAT ET"

Uçar: Beni iyi anla. O zaman “Senin istediğin gibi geldim, çırılçıplak…” (de.) Soyun. Soyunduğunu göreyim. Bana ispat et. ‘Bak, elbiselerim yok’ de. ‘Soyundum işte’ de. Gönlündekini ortaya koyduğun zaman soyunduğunu anlarım.

G.: Bunları hangi dille söyleyeceğim peki?

Uçar: Normal, zahir dille söyle, açık açık.

TUTUKLANDI

Ç. ve G.'nin iddialarının ardından Uçar cinsel saldırı suçundan tutuklanıp Bursa Cezaevi'ne gönderildi. Saymaz, Uçar'ın “Ben kimseyi aramadım, onlar beni aradı. Aramızda böyle bir görüşme olmadı” dediğini de aktardı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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polis tarikat
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