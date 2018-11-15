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Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Konya'da "Evim çok sıcak. Gel doyur beni" şeklinde mesajlar atıp evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Ali S., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali S.'yi gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Murat D. ise 1,5 yıl hapse mahkum edildi.

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Konya'da sosyal medya üzerinden evine davet ettiği F.E.'yi (12), taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan Ali S. (45), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali S.'yi gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Murat D. (41) ise açılan kamu davasında 1,5 yıl hapse mahkum edildi. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanan Murat D., "Kimsesiz bir çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir insanı dövdüğüm için cezaevine girmek istemiyorum dedi.

Meram ilçesi Saadet Mahallesi'nde oturan eşinden boşanan ve geçimini günlük işler yaparak sağlayan Ali S., ilköğretim öğrencisi F.E.'ye sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. F.E.'nin bu istekleri reddetmesine rağmen Ali S., istek yollamaya devam etti. Ali S., bir süre sonra arkadaşlık isteğini kabul eden F.E.'yi "Evime gelip misafirim ol. Birlikte güzel vakit geçirelim" diyerek evine davet etti. F.E. de bu isteği geri çevirmeyip eve gitti. Ali S. evinde gelen F.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. Küçük çocuk bunun üzerine evden kaçtı.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Ali S., olaydan 1 yıl sonra F.E.'ye sosyal medya üzerinden yeniden mesaj attı. F.E., kendisine atılan, "Seni özledim. Seveyim seni. Evim çok sıcak. Kiracıda evde yok. Gel doyur beni. Seni öpüyorum. Birlikte güzel vakit geçirelim" mesajlarını yakınlarına gösterdi. Evinde kaldığı yakını Muharrem S. de, F.E.'ye, Ali S.'yi iş yerine çağırmasını istedi. Ali S., 28 Haziran 2017 tarihinde F.E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Muharrem S., Ali S.'ye "Senin derdin ne, bu çocukla ne yapmaya çalışıyorsun" diye sordu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muharrem S., Ali S.'ye tokat attı. O sırada gürültüyü duyan Muharrem S.'nin yan komşusu Murat Doğar, geldi. Ali S.'nin F.E.'ye tacizde bulunduğunu öğrenince çıkan tartışmada sopayla vurdu. Daha sonra polise teslim edilen Ali S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ali S., hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava kabul edildi. Ali S., mahkemedeki savunmasında, F.E.'nin anne ve babası olmadığından ona bir baba gibi yaklaştım. F.E.'ye tecavüz etmedim. Onunla herhangi bir cinsel birlikteliğim olmadı. dedi. Mahkeme heyeti, Ali S.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

DÖVDÜĞÜ İÇİN CEZA ALDI

Mahkeme aşamasında Ali S.'ye gözaltına alınmadan önce dövdüğü ileri sürülen Muharrem S. ve komşusu lokanta işletmecisi Murat Doğar hakkında, 'Kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan kamu davası açıldı. Tutuklu Ali S.'de dava sırasında her iki kişiden de şikayetçi oldu.

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti iş yerinin kapısı kilitli olmadığı için 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçunun işlenmediği kanaat getirdi. Muharrem S. 'kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Muharrem S.'nin F.E.'nin yakını olduğu ve suçu tahrik altında işlediği için cezayı 3 ay 3 güne indirip, 'hükmün açıklamasının geri bırakılmasına' karar verdi. Heyet aynı suçtan yargılanan Murat Doğar'a da 1 yıl hapis cezasına mahküm etti. Sopa kullandığı ve Ali S.'nin vücudunda kemik kırığı oluştuğu için bu ceza 1,5 yıla çıkartıldı. Doğar'ın, daha önce karıştığı başka bir kavgada silah kullandığı ve o olaydan dolayı infazı bulunduğundan cezası ertelenmedi.

"SAPIK YÜZÜNDEN HAPİS YATMAK İSTEMİYORUM"

Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden Murat Doğar, kimsesiz bir çocuğa taciz olayını duyunca sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Daha önce karıştığı bir olaydan dolayı aldığı cezanın infazı bulunduğu içinde aldığı 1.5 yıl hapis cezasını cezaevinde geçirmek zorunda kalacağını ifade eden Doğar, "Yaptığımın yanlış olduğunu kabul ediyorum. Keşke yapmasaydım. Ancak kimsesiz bir çocuğa yapılan cinsel saldırı sonucu kendime hakim olamadım. Hakkımda açılan kamu davası nedeniyle 1,5 yıl hapse çarptırıldım. Ben bir sapık dövdüm diye bu cezayı yatmak istemiyorum. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yapacağım. Para cezasına çevrilmesine razıyım. Dövdüğüm kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa 'cinsel istismar' suçundan hüküm giymiş bir kişi. Yaptığım yanlış fakat benim yerimde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Konya

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
nasıl bir ceza anlayışınız var suçu sabit olan bi sapığı döven adama ceza veriyorsunuz...yuh artık size
@gurkanozselcuk @gurkanozselcuk o zaman mahkemeye ne gerek var herkes kendi infazını kendisi yapsın.. aynı suçu daha önce de işlemiş ceza almış yatmamış..
Eğer tanımadığınız birilerinden davet alıyorsanız, dahası rahatsız oluyorsanız engelleme butonunu yaratmışlar şükür... aklını her halta çalışıyor da ona mı gitmiyor... merak var ya macera işte
@zbeycan_1982 haklısın kardeşim
milletten tacizci adamlara iyi niyetli davranmasini bekleyemezsiniz.
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