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'Sapıktır' Bir ili karıştıran ilan! '3 yaşındaki çocuğa...' Otobüs duraklarına, trafik direklerine astılar

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Adana otobüs duraklarına asılan 'Sapıktır' ilanını konuşuyor. Kentte otobüs duraklarına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. İlanı gören bazı vatandaşlar ise fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan asıldı.

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İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı. (İHA)

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AW235515_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Adana ilan
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