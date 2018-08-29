Şapka temalı resim ve seramik şapkaları müzeye hediye edecek

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla şapka resmi ve 3 boyutlu seramik şapkalar yapan iki kız kardeş, bunları Şapka Müzesi'ne hediye edecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen karma sergiye Hüsna ve kardeşi Güler Dişbudak da yaptıkları eserlerle katıldı. İki kız kardeş, şapka temalı resimler ve seramik şapkaları burada bulunan Şapka Müzesi'ne hediye etme kararı aldı.
Seramik ve heykel sanatçısı Hüsna Dişbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.
Etkinliğe davet edildiğinde çok heyecanlandığını dile getiren Dişbudak, "Seramikten şapkalar yapmaya karar verdim. Yaklaşık 1 ayda 7 şapka yaptım. Bunların içinde 8 köşeli kasketler de modern şapkalar da var. Gündelik yaşamda kadın ve erkeklerin kullandığı şapka modelleri bunlar." dedi.
Şapkalarda yerel kültüre yer verdiğini anlatan Dişbudak, "Şapkaların bazılarının üzerine Kastamonu denildiğinde akla gelen Taşköprü sarımsağını üç boyutlu olarak işledim. Yöreye ait ürünlerin de şapkalarda yer almasını istedim." ifadesini kullandı.
Güler Dişbudak ise Ankara Resim Heykel Müzesi'nde görev yaptığını belirterek, "Kastamonu Valiliğince projeye davet edilince burada olmak istedim. Bugün için yaptığım 4 resimle programa katıldım." diye konuştu.
Resimlerinde şapkalara yer verdiğini aktaran Dişbudak, "Resimlerimde Kastamonu evlerinin yanı sıra şapkaları kullandım. Karma teknikle yaptığım resimler Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişini anlatan sembolik çalışmalar." dedi.
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