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Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bir kadın uyurken bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının sapık fantezilerine kurban gittiğini fark etti. Meğer sapık erkek arkadaşı, kadın uyurken onu filme çekip cinsel tacizde bulunuyormuş.

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Korkunç olay İskoçya'da meydana geldi. Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown dört yıldır sevgiliydi.

Dört yıl boyunca genç kadın, ikilinin arasında güvene dayalı ve aşk dolu bir ilişki olduğuna inandı. Hatta bir gün evleneceklerini düşünüyordu.

Çift aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak 2017 yılında Nicole erkek arkadaşının onu uyurken taciz ettiğini ve bu taciz anlarını kameraya kaydettiğini öğrendi.

Video ve fotoğrafları ilk olarak sapık adamın erkek kardeşi fark etti ve bir USB bellek içinde 2017 yılında Nicole'e verdi.

"Videoyu izlemek için cesaretimi toplamayı bekledim. Televizyonun volümünü son noktaya kadar açtım.
Horluyordum. Derin bir uykudaydım" diyen kadın videoyu izledikten sonra dakikalarca titrediğini ve sevgilisinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

29 yaşındaki James Brown mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Uzun süre bu olayı mahkemeye taşıyıp taşımama konusunda kararsız olan Nicole en sonunda benzer olayı yaşayan kişilere cesaret vermek için dava açmış.

"O parmaklılar ardında artık" diyen kadın kendini güvende hissettiğini söylüyor.

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Sapık uykuda taciz cinsel taciz İskoçya james brown

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