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  4. Saplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti

Saplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti

07.06.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gece park halindeki bir otomobili sprey boyalı aşk yazılarıyla adeta pert eden saplantılı aşık, otomobilin dört lastiğini de patlatıp kayıplara karıştı.

Olay dün gece Muratpaşa İlçesi'nde yaşandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı olayda beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla kalp işareti yapıp " Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazan kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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