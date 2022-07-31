Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar: Ondan ona zıplıyorsun...

Arkadaş olmak istediği genç avukattan istediği tepkiyi alamayan mimar, adeta deliye döndü. 30 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden 28 yaşındaki mimar B.A., 27 yaşındaki avukat M.Y.'yi arkadaş olarak ekledi.

MESAJLARINDA ISRARCI OLUNCA...

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; mimar B.A., arkadaşlık isteğini kabul eden M.Y.'ye mesaj attı ancak genç avukat, mimarın mesajlarına bir süre cevap verdi. Ancak iddiaya göre B.A., mesajlarında fazla ısrarcı olunca avukat genç mimarın yazdıklarına cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine öfkeye kapılan B.A., genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı.

KARŞILIK VERMEYİNCE HAKARET ETTİ

Fazla baskı üzerine M.Y., mimar B.A.'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine B.A., genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.

MİMAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.Y., karakola giderek sosyal medya üzerine kendisine hakaretler savuran B.A., hakkında şikayetçi oldu. şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca B.A., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mimar söz konusu mesajları kendisinin attığını ancak amacının hakaret olmadığını söyledi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar B.A., hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.



