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Saplantılı sapık eski sevgilisine kabusu yaşattı! Ev adresini bile değiştirmesi işe yaramadı: Kurşun yağmuruna tutuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 08:12
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Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kadına şiddet artarak devam ediyor. İstanbul'da eski erkek arkadaşından kurtulmak için her yolu deneyen kadın evinini bile değiştirdi. Ancak saplantılı eski sevgilisi o adresi bulup talihsiz kadına kurşun yağdırdı. İki kişi yaralanırken cani evinde yakalandı.

Saplantılı sapık eski sevgilisine kabusu yaşattı! Ev adresini bile değiştirmesi işe yaramadı: Kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Başakşehir'de bir kadın eski sevgilisinin kendisine saplantılı olmasından dolayı adres değiştirdi. Buna rağmen kurtulamayan kadın kendisini iş çıkışı takip eden takıntılı sapık tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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SAPIK, SAPLANTI HALİNE GETİRDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu.

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EV ADRESİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Yeni ev adresini öğrendiği kız arkadaşına ve yanındaki kız arkadaşına evlerinin önünde kurşun yağdıran şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarlar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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EVİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen takıntılı sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (İHA)

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ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-ESKI-ERKEK-ARKA_461499_136274

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kurşun eski sevgili
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