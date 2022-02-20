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Saplantılı tacizci, 23 yaşındaki kızın babasını darbedip komşusunu bıçakladı! “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin”

20.02.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu sosyal medyadan taciz ettiği 23 yaşındaki Tuğçe Çelik'in evinin önüne gidip genç kızın babasını darbetti. Sesleri duyan komşu, saplantılı tacizciyi uyarınca 5 yerinden bıçaklandı. Tacizcinin daha önce de Tuğçe Çelik'e tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Şeyhmusoğlu evin önünde “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin” diye bağırmasına ise kimse anlam veremedi.

Saplantılı tacizci, 23 yaşındaki kızın babasını darbedip komşusunu bıçakladı! “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darp eden ardından 23 yaşındaki bir genci 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan şahıs, 3’üncü kez tutuklandı.

2020 Temmuz ayında yaşanan olayda Bodrum’da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Çelik, ‘ölmek istemiyorum’ diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.

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"BEN NOBEL ÖDÜLÜ ALDIM, ÖDÜLÜMÜ VERİN"

Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine genç kızın Yahşi Mahallesi’ndeki evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu babaya küfürler ettikten sonra babasını darp etti. Şeyhmusoğlu, “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin” dedi.
Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, “Ödülümü vereceksiniz” diye bağırmaya başladı.

Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu’na Tuğçe Çelik’in Bodrum’da değil İstanbul’da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi.

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5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım’ı kol, karın ve yüz bölgeleri olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum taciz
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