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Sara krizi geçirerek 5. kattan düşen genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:17 | Son Güncelleme

Sara krizi geçirerek 5. kattan düşen genç ağır yaralandı

Karaman'da, sara krizi geçirerek apartmanın 5'inci katından düşen Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir kişinin apartmandan düştüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Ağır yaralanan 20 yaşındaki Hamdamin Balakishiev isimli genç, sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balakishiev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev'in, sara krizi geçirerek pencereden düştüğü belirlendi.

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