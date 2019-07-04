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Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.

Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Gerger'in Kılıç köyünde meydana geldi. Sadiye Kaya, otlattığı hayvanları su içmeleri için Gelebas mezrasındaki Atatürk Baraj göleti kıyısına getirdi. Sara hastası olan Kaya, bu sırada nöbet geçirdi ve dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görüp yardıma koşanların çabası Kaya'yı kurtarmaya yetmedi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sadiye Kaya için jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan dalgıç polislerin çalışması sonucu Kaya'nın cenazesi, bulunarak sudan çıkarıldı.

Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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