MAGAZİN

Sara Sampaio'dan cesur çıplaklık açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Portekizli manken Sara Sampaio verdiği bir röportajda çıplaklıkla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio cesur açıklamalarıyla alkış aldı.

Bir kadın ateşli olmak isteyince…

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26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı.
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın ateşli hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu söyleyen Sampaio, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Genç model daha önce bir dergi ile çıplaklık yüzünden gerilmişti. Sampaio Instagram'dan "Tacize uğramak işimin bir parçası olmamalı" başlığıyla yayınladığı açıklamasını şu sözlerle tamamlamıştı.
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Bedenimle barışığım ve gerektiği zaman çıplak poz da veririm.
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