Sara Sampaio'dan cesur çıplaklık açıklaması

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio cesur açıklamalarıyla alkış aldı.

Bir kadın ateşli olmak isteyince…

1 / 9 26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı.

2 / 9 Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın ateşli hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.

3 / 9 Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu söyleyen Sampaio, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

4 / 9 Genç model daha önce bir dergi ile çıplaklık yüzünden gerilmişti. Sampaio Instagram'dan "Tacize uğramak işimin bir parçası olmamalı" başlığıyla yayınladığı açıklamasını şu sözlerle tamamlamıştı.

5 / 9 Bedenimle barışığım ve gerektiği zaman çıplak poz da veririm.

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