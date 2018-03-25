Sara Sampaio'dan cesur çıplaklık açıklaması

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio cesur açıklamalarıyla alkış aldı.
Bir kadın ateşli olmak isteyince…
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26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı.
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın ateşli hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu söyleyen Sampaio, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Genç model daha önce bir dergi ile çıplaklık yüzünden gerilmişti. Sampaio Instagram'dan "Tacize uğramak işimin bir parçası olmamalı" başlığıyla yayınladığı açıklamasını şu sözlerle tamamlamıştı.
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Bedenimle barışığım ve gerektiği zaman çıplak poz da veririm.
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