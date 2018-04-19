MAGAZİN

Sara Sampaio’dan cesur paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Victoria's Secret modeli Sara Sampaio sütyensiz paylaşımıyla beğeni topladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile geçmiş yıllarda bir jeans markasının reklam çalışması için kamera karşısına geçen Victoria's Secret modeli Sara Sampaio, sosyal medyadaki cesur paylaşımıyla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı

Beğeni topladı

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Victoria’s Secret’ın en popüler modellerinden biri olan Sara Sampaio, geçtiğimiz günlerde katıldığı Coachella Festivali’nden paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmişti.
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2013 yılında bir jeans markasının reklam filmi için Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçen Sara Sampaio, o yıllardan bu yana moda dünyasındaki yükselişini sürdürdü.
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Sosyal medya hesabını etkin şekilde kullanan Sampaio, önceki gün yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisin kazandı. İşte güzel modelin binlerce beğeni alan o görüntüsü
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın ateşli hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.
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