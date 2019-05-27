Saraç, 135 ülkeden öğrencilerle YÖK'te buluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim gören 135 farklı ülkeden öğrencilerle iftarda bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç'ın daveti üzerine yarın gerçekleştirilecek iftar programına, Afrika'dan 49, Asya'dan 38, Avrupa'dan 32, Kuzey Amerika'dan 3, Güney Amerika'dan 12 ve Avusturalya'dan bir olmak üzere, 6 kıtadan toplam 135 farklı ülkeden Ankara'da eğitim gören uluslararası öğrenciler katılacak.

İftar programı YÖK'te düzenlenecek.

