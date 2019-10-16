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Saraç, diş hekimliği fakültesi dekanlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen "Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 20'nci Olağan Toplantısı"nda konsey üyeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen "Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 20'nci Olağan Toplantısı"nda konsey üyeleri ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bir araya geldi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 20'nci Olağan Toplantısı" kapsamında konsey üyeleriyle YÖK'te bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantıda, fakültelerin durumlarının ele alındığını belirten Saraç, diş hekimliği fakültelerine ilk kez getirdikleri başarı sırası sınırlaması kararı dolayısıyla dekanların memnuniyetlerini ifade ettiklerini kaydetti.

Saraç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uzun zamandır diş hekimliği fakültelerine başarı sıralaması şartı getirilmesiyle ilgili, bu fakültelerimizin dekanlarından, hocalarından gelen önerilerin üzerinde ciddiyetle durmaktaydık. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında, 2020 YKS itibarıyla diş hekimliği fakültelerine 80 bin başarı sırası sınırlaması uygulanması kararını almıştık. Yükseköğretim sistemimizi tedrici ve daimi tekamül esaslı düzenlemelerimizle geliştirerek daha üst seviyelere taşıma çalışmalarımızın akademi tarafından kabul görüp, olumlu sonuçlar üretmesi bizleri memnun etmektedir."

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Diş Hekimliği Dekanları Konseyi diş hekimliği fakülteleri YÖK YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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