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Saraçhane Parkı'nda Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

SİVİL toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)- SİVİL toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da yaşayan halka baskı ve zulmettiği gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşları ve bir grup Doğu Türkistanlının olduğu bir grup yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Öğle namazından sonra Fatih Camii avlusunda toplanan grup sloganlara atarak, Saraçhane Parkına yürüdü. Burada grup adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Doğu Türkistanlı temsilciler açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Doğu Türkistan halkının uğradığı baskılar protesto edildi. Yapılan açıklamaların ardından grup parktan ayrıldı.

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