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  4. Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü

Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri Alt Komisyonu'ndaki sunumu öncesi açıklama yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri Alt Komisyonu'ndaki sunumu öncesi açıklama yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraçoğlu, "Kahvaltı günün en önemli öğünü" dedi.
TBMM Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu' AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraçoğlu ve Doç. Dr. Emel Ergül, komisyonda sunum yaptı. Dr. Ender Saraçoğlu, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dr. Mehmet Öz’ün, "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı" sözleri hatırlatılması üzerine, Saraçoğlu, "Bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Çok sevdiğim bir deyiş var; kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin. Kahvaltı en önemli öğündür" değerlendirmesinde bulundu.
EN SAĞLIKLI KAHVALTI
Dr. Saraçoğlu, sağlıklı kahvaltı ile ilgili de "Klasik Türk kahvaltısı hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaça değil, daha çok protein ağırlıklı. Bildiğimiz gibi yumurta, yanında bir parça çökelek, az yağlı bol kalsiyumlu peynir, bol yeşillik, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi mayayla mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, yanında bir bitki çayı şekersiz olması şartıyla, bir tatlı kaşığı bal veya tahin pekmez şahane bir kahvaltıdır. Siz kahvaltıdan vazgeçmeyin. Ben de güzel bir kahvaltı yaptım. Kendimi bildim bileli kahvaltı yaparım kilo almam" ifadelerini kullandı.
Saraçoğlu, iki öğünün ideal olduğunu ifade ederek, "Özellikle çok çalıştığım günler iki öğün yaparım. Geç yapılmış bir kahvaltı ve erken akşam yemeği. 16 saat aç kalmaya katılıyorum" diye konuştu.
BELMA SATIR: KAHVALTI ÖNEMLİ
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır da, kahvaltının en önemli öğün olduğunu belirterek, "Kahvaltı öğününü önemli buluyorum. Kahvaltı mutlaka yaparım" dedi.
Dilekçe Alt Komisyonu üyesi ve AK Parti Milletvekili Dr. İsmail Tamer de, Mehmet Öz’ün "Her zaman kahvaltı yaparım, yapmadan dışarı çıkmam. Kahvaltı önemli. Sayın Mehmet Öz 'kahvaltıya gerek yok' demiş. Kendisini her zaman takdir ederim ancak, insanın kahvaltıya ihtiyacı vardır" dedi.

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