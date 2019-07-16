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Saraç'tan Doğu ve Güneydoğu'daki üniversitelerin rektörleriyle toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 26 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi - Saraç, YÖK'ün yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında üniversitelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı

MUŞ (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 26 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi.

Saraç, "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısının düzenlendiği Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki programı kapsamında, toplantıya katılan bölge üniversite rektörleriyle görüştü.

Muş Alparslan Üniversitesi senato salonundaki toplantıda Saraç, YÖK'ün yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamındaki üniversitelerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Rektörler, Saraç'a üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi vererek, talep ve sorunlarını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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