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Saraç'tan dünya alan sıralamasına giren üniversitelere kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan raporda sıralamaya giren Türk üniversitelerini kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları esas alınarak hazırlanan raporda sıralamaya giren Türk üniversitelerini tebrik etti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP'ın raporunda üniversitelerin "marka bilim alanları"nın açıklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Rapora göre, üniversitelerimiz kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda binlerce üniversite arasında dünya markası olmayı başardı.

Öncelikle 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına giren Bilkent, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul üniversitelerimiz olmak üzere raporda sıralamalara giren bütün üniversitelerimizi tebrik ediyor, bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

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URAP sıralaması YÖK YÖK Başkanı Yekta Saraç

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