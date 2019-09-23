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Sarah Edmondson, cinsel ilişki tarikatından nasıl kurtulduğunu anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

27 yaşındayken kişisel gelişim grubu olduğunu sandığı seks tarikatına katılan oyuncu Sarah Edmondson, kabus gibi günler geçirdiği tarikattan nasıl kaçtığını anlattı.

Sarah Edmondson, cinsel ilişki tarikatından nasıl kurtulduğunu anlattı!

42 yaşındaki Kanadalı oyuncu Sarah Edmondson, 20 yıl boyunca içinde bulunduğu cinsel ilişki tarikatı Nxivm'den nasıl kaçtığını, New York Times gazetesine anlattı. 20 yıl boyunca, bir "kişisel gelişim grubu" olduğu iddia edilerek yürütülen seks tarikatı Nxivm'in elinden kaçmayı başaran oyuncu Sarah Edmondson tarikata girdiğinde henüz 27 yaşındaydı.

Film yapımcısı Mark Vicente, güzel oyuncuya bu topluluğun bir kişisel gelişim grubu olduğunu söyledi. Vicente'nin bu yalanına inanan Edmondson, tarikata girdikten sonra korkunç gerçekle karşılaştı.

Edmondson, tarikata girdiğinde hayatında iyi bir yerlere gelmek için çabalayan genç ve umut vadeden bir aktisti. Edmondson tarikatta 10 yılı aşkın süre geçirdi. Bu süre boyunca kendini tarikata adadı. Seks tarikatının kurucu üyeleri olan Keith Raniere ve Nancy Salzman'ın sağ kolu haline geldi.

TARİKATTA EVLENDİ!

Kendini "dünyayı değiştirmek isteyen hümanist insanlarla dolu" bir kulüpte sanan Sarah, burada tanıştığı biriyle evlendi ve çocuk doğurdu. Tarikatın geleneği olarak, kurucu Keith Raniere'in adının baş harflerinin kadınların vücutlarına dağlanıyordu.

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40 dakika kadar süren bu acılı süreç, Sarah Edmondson'u çok etkiledi. Raniere'in baş harfleriyle dağlanan kadınlar, daha sonra onunla ilişkiye giriyordu.

Sarah, bu uygulamayla bir güçlendirme ve motivasyon topluluğunda değil bir kölelik sisteminin içine dahil olduğunu anladı. Edmondson, kendisini tarikatla tanıştıran Mark Vicente'nin de cesaretlendirmesiyle tarikatı terk edip kaçmaya karar verdi.

Oyuncunun açıklamaları New York Times gazetesinin birinci sayfasında yayınlandı.

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Sarah Edmondson Sarah Edmondson TARİKAT

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