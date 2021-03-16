Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı

Birleşik Krallık'ta hükümet, Sarah Everard adlı bir kadının kaçırılıp öldürülmesinden sonra İngiltere ve Galler'de kadınların ve kız çocuklarının güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi acil önlem açıkladı.

Başbakan Boris Johnson başkanlığında dün akşam yapılan "Suç ve Adalet Görev Gücü" toplantısında alınan kararlar uyarınca sokakların daha iyi aydınlatılması, güvenlik kameraları kurulması ve bar ve kulüplerde sivil polislerin görev yapması için 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 35 milyon dolar) ek kaynak tahsis edilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, bu paranın hükümetin daha önce bu alanlarda yaptığı kesintilerin küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyleyerek önlemlerin yetersiz olduğunu savundu.

33 yaşındaki Sarah Everard 3 Mart'ta akşam saatlerinde bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu.

Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak bir polis memuru cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.