HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'

Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'

15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'

Londra'da Cumartesi günü cinayet kurbanı Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğine polisin müdahalesi sonrası Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları, İngiltere'de yayımlanan hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi günü kaçırılarak öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğine polisin müdahalesi sonrası Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları, İngiltere'de yayımlanan hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Gazeteler, kadın göstericilerin kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesi sonrası bu çağrılara "Kimse koltuklarında oturup bizi eleştirmesin" diye yanıt veren Dick'in istifayı reddettiğini, protestocuların ise polisin tavrını "utanç verici" bulduğunu yazdı.

Guardian gazetesi, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Dick'in etkinliğe neden müdahale edildiğine ilişkin izahatınını "tatmin edici" bulmadığını ve Emniyet Müdürü'nü kamuoyu önünde eleştirdiğini aktardı.

Gazeteye göre polisin müdahalesiyle ilgili olarak bir bağımsız soruşturma başlatıldığını aktardı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, istifa etmeyeceini söylüyor.

Raporun iki hafta içinde çıkmasının beklendiğini kaydeden Guardian'a göre Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü olarak 2017'de bu göreve gelen 61 yaşındaki Dick'e destek belirttiğini yazdı.

Gazete, bu eleştirilerin polisin gösterilere müdahale yetkisini artıran bir yasa tasarısının Meclis'te tartışıldığı bir döneme rastladığına dikkat çekti. 150'den fazla sivil toplum örgütünün "temel haklara saldırı" diye nitelediği düzenleme, bugün parlamentoda tartışılmaya başlanacak.

Gazetede yer alan başka bir haberde anma etkinliğinde yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelenen Patsy Stevenson adlı kadının polisin tavrını "utanç verici" diye nitelediği ve tekrar protesto eylemlerine katılacağını söylediği aktarıldı.

'Emniyet Müdürü'nün görevde kalma savaşı'

"Anma töreni kaosundan sonra Emniyet Müdürü görevinde kalmak için mücadele ediyor" manşetiyle çıkan Times gazetesi ise Dick'in bu görevde kalıp kalmayacağı konusunda söz hakkı bulunan Londra Belediye Başkanı Khan'ın anma etkinliğinde yaşanan sahneleri "kabul edilemez" diye nitelediğini belirtildi.

Metro gazetesi, elleri kelepçelenen Patsy Stevenson'ın sosyal medyada binlerce kez paylaşılan fotoğrafına eşlik eden haberde Emniyet Müdürü'nün "Hiçbir yere gitmiyorum" sözlerini manşetine taşıdı.

Patsy Stevenson, Londra'nın Clapham Common semtindeki anma etkinliğine polis müdahalesi sırasında yere yatırılıp ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmıştı. Stevenson'ın fotoğrafları, sert polis müdahalesinin simgesi haline geldi ve fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Daily Mail gazetesi, polisin anma etkinliğine müdahalesini "çirkin" diye tanımladı ve Dick'e yönelik istifa baskılarının arttığını kaydetti.

Daily Mirror gazetesi "Acı ve öfke" manşetiyle çıktı. Gazete, dün binlerce kişinin Sarah Everard'ın öldürüldüğü noktaya çiçekler bıraktığını yazdı. Daily Telegraph gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın bugün Dick'le bir araya geleceğini aktardığı haberinde Londra Emniyet Müdürü'nün "Sarah'ın anısına düzenlenen bir etkinliğin bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Ancak personelim Covid-19 kısıtlamalarında yasaları uygulamak zorundaydı" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Sarah Everard 3 Mart akşamı Brixton'daki evine yürürken kaçırılıp öldürülmüştü. Açılan soruşturma kapsamında polis memuru Wayne Couzens, cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Sarah Everard, 3 Mart'ta Londra'da bir arkadaşını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu.

Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin doğusundaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı. Gözaltında bulunan polis memuru Wayne Couzens'e zorla alıkoyma ve cinayet suçlamaları yöneltildi. Arama çalışmaları sırasında polisin, Everard'ın son görüldüğü bölgede yaşayan kadınlara gece yalnız sokağa çıkmamalarını söylemesi tepki topladı.

"Sokakları Geri İstiyoruz" (Reclaim These Streets) sloganı altında bir araya gelen bir grup kadın, Cumartesi akşamı için eylem çağrısı yaptı.

Ancak Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle anma etkinliğine izin verilmedi. Eylemi düzenleyen platformun Yüksek Mahkeme'den olumsuz yanıt almasından sonra çağrısını geri çekmesine rağmen yüzlerce kadın ellerinde mumlarla Everard'ın öldürüldüğü bölgenin yakınlarında toplandı.

Polisin anma törenine müdahale ederek bazı kadınları yerlerde sürüklemesi ve kelepçelemesi tepki çekti. Dün parlamento binası ve Trafalgar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi polisin tavrını protesto etti. Polis bu gösterilere müdahale etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke!Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Süper minili poz! İnce bacakları olay oldu

Süper minili poz! İnce bacakları olay oldu

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Mısır'da dünyanın en eski manastırı bulundu

Dünyanın en eski manastırı bulundu

İspanya haftada dört gün çalışma düzenini deneyecek

Haftada dört gün çalışma düzenini deneyecek!

Brezilyalı rahipten 'Holokost' duası

Rahipten skandal 'Holokost' duası!

Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar

Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke!

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!

Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.