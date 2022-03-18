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Sarah Everard cinayeti: İngiltere'de infial yaratan cinayeti işleyen eski polis teşhircilikten de yargılanacak

18.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de geçen yıl Sarah Everard adındaki genç kadını vahşice öldüren polis memuru, daha önce de teşhircilik yapmakla suçlandı.

Sarah Everard cinayeti: İngiltere'de infial yaratan cinayeti işleyen eski polis teşhircilikten de yargılanacak

İngiltere'de geçen yıl polis olarak görev yaparken Sarah Everard adındaki genç kadını vahşice öldüren Wayne Couzens, dört kez mahrem yerlerini teşhir etmekle suçlandı.

2021'in Mart ayında Londra'da yürüyerek evine dönerken kayıplara karışan Sarah Everard'ın cansız bedeninden kalanlar bir hafta sonra Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Cinayeti o dönem Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Wayne Couzens'ın işlediği ortaya çıkarıldı ve Couzens meslekten men edilerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Couzens, Covid önlemlerine uymadığı gerekçesiyle durdurduğu genç kadını polis kimliğini göstererek kelepçelemiş ve kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldürmüştü.

Olay İngiltere'de infial yaratmış ve kadın cinayetlerini tekrar gündeme getirmişti.

49 yaşındaki eski polis memuruna yöneltilen teşhircilik suçlamalarına konu olan eylemlerin Everard cinayetinden önce, 2021'in Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiği belirtiliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Couzens'ın Kent bölgesinin Swanley şehrinde, Sevgililer Günü dahil dört kez teşhircilik yapmakla suçlandığını duyurdu.

Couzens bu suçlamalarla ilgili olarak 13 Nisan'da mahkeme karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere
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