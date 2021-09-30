Sarah Everard kaçırıldıktan sonra tecavüz edilip öldürülmüştü! Polis hakkında karar verildi

Sarah Everard cinayetine ilişkin başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, 48 yaşındaki polis memuru Couzens'a ömür boyu hapis cezası verdi.

"AİLENE İHANET ETTİN"

Yargıç Fulford, Everard'ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens'a, "Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok." dedi.

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti.

Kaynak: AA

