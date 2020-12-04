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Sarah Hyland kötü günleri geride bıraktı

04.12.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, uzun süre sağlık sorunları yaşıyordu. Genç oyuncu nişanlısı ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Bundan iki yıl önce gözyaşları içinde böbrek nakli olduğunu ama bunu vücudu kabul etmediği için intiharı bile düşündüğünü itiraf eden genç oyuncunun sağlığına tam olarak kavuştuğu ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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NİŞANLISI VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika tatilinde.

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BEYAZ BİKİNİ GİYDİ

30 yaşındaki Sarah Hyland, o gün grup olarak çıktıkları tekne gezisi için beyaz bir bikini giydi. Görüntüsünü aynı renkte, ağ şeklinde bir pareo ile tamamlayan Hyland'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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TAMAMEN İYİLEŞTİ

Sarah Hyland, hem teknede hem de denize girdiğinde dans figürleri sergiledi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu anlatan Hyland'in tamamen iyileştiği dikkat çekti.

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İKİ KEZ BÖBREK NAKLİ OLDU

Rol aldığı Modern Family dizisinde Haley Dunphy karakterini canlandıran Sarah Hyland, iki yıl önce, böbrek nakli olduğunu anlatmıştı.
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ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA ÇOK ÇEKTİ

Hyland, iki yıl önce verdiği bir röportajda, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatmıştı.

KABUS YENİDEN BAŞLADI

Hyland, 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ancak 2017'de kabusun yeniden başladığını belirtti.

İLK NAKİL 2012'DE

Self adlı dergiye konuşan Hyland, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlattı.

Sarah Hyland

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