Sarah Hyland kötü günleri geride bıraktı

Bundan iki yıl önce gözyaşları içinde böbrek nakli olduğunu ama bunu vücudu kabul etmediği için intiharı bile düşündüğünü itiraf eden genç oyuncunun sağlığına tam olarak kavuştuğu ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, nişanlısı Wells Adams ve arkadaşlarıyla birlikte Meksika tatilinde.
30 yaşındaki Sarah Hyland, o gün grup olarak çıktıkları tekne gezisi için beyaz bir bikini giydi. Görüntüsünü aynı renkte, ağ şeklinde bir pareo ile tamamlayan Hyland'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Sarah Hyland, hem teknede hem de denize girdiğinde dans figürleri sergiledi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu anlatan Hyland'in tamamen iyileştiği dikkat çekti.
Rol aldığı Modern Family dizisinde Haley Dunphy karakterini canlandıran Sarah Hyland, iki yıl önce, böbrek nakli olduğunu anlatmıştı.
Hyland, iki yıl önce verdiği bir röportajda, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatmıştı.
Hyland, 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ancak 2017'de kabusun yeniden başladığını belirtti.
Self adlı dergiye konuşan Hyland, ilk böbrek naklini 2012 yılında olduğunu anlattı.
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