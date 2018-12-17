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Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 08:15 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın Selahattin Demirtaş'ın kitabı ile görüntülenmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' isimli kitabının yabancı dile çevrilmesinin ardından ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın elinde görüntülenmesi tartışmalara neden oldu.

Bugünkü 'Sarah Jessica Parker ve Selahattin Demirtaş' başlıklı yazısında bu tartışmalara değinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York’taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki, Demirtaş’ın kitabının İngilizce çevirisini Sarah Parker’ın yayınevi basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azılı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere “terörist” diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise “Sex and the City”!"


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Anahtar Kelimeler:
Sarah Jessica Parker Selahattin Demirtaş seher kitabı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
hayat kadınının ahlak ile ilgili öğüt verici kitabını okumak gibi olmuş.Okuyan da kitabı yazandan farksız
@s_seda_2018 ÇOK DOĞRU İKİSİ DE YAHUDİ VE İSRAİL'E ÇALIŞIYOR.
eee nolmuş yani.neyi eleştiriyorsun,ne demek istiyorsun. yahudi doğmak,olmak suç mu? adam gibi eleştiri yapacaksan yap,bel altı vurarak,insanların dinini,ırkını vs. nefret politikası yapma,ayıptır.
İçimizdeki Yahudiler çıkmaya başladı.Hem beğenmiyorsun hem de Türkiyede yaşıyorsun.Beğenmiyorsan defol git.
birisi suna yahudi devlet nisanini bizim su anda basimizda olan sahsiyete verildiginide soylesin.
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