Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' isimli kitabının yabancı dile çevrilmesinin ardından ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın elinde görüntülenmesi tartışmalara neden oldu.

Bugünkü 'Sarah Jessica Parker ve Selahattin Demirtaş' başlıklı yazısında bu tartışmalara değinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York’taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki, Demirtaş’ın kitabının İngilizce çevirisini Sarah Parker’ın yayınevi basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azılı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere “terörist” diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise “Sex and the City”!"



