MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum

Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum

17.03.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum

Amerikalı oyuncu Sarah Silverman, yıllar önce rol aldığı bir sitcom dizisinden öpüşme stili nedeniyle kovulduğunu itiraf etti. Silverman, "Daha iyisini bilmiyordum ve kimse bir şey söylemedi" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Sarah Silverman, 90'lı yıllarda rol aldığı 'Happy Days' dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

SPL5065252_003

The Hollywood Reporter'a konuşan Silverman, "15 yaşında görünüyordum, New York'ta yaşayan bir anne, eş ve mimarı canlandırıyordum. Her seferinde tamamen ağzım açık, dil öpücüğü yaptım. Daha iyisini bilmiyordum ve kimse bir şey söylemedi" dedi.

SPL5065252_008

"EKİP DE ZORLANDI"

50 yaşındaki oyuncu, kafasının karışıklığının diziye atıfta bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Sarah Silverman, ayrıca ekibin de bu konuda zorlandığını söyledi.

SPL5090428_028

Sarah Silverman, "Dizinin yapımcıları beni kovmanın, öpüşme stilimi düzeltmeye çalışmaktan daha kolay olduğunu düşünmüş olmalı" ifadesini kullandı.

SPL5117619_004

ALTI BÖLÜM SÜRDÜ

O dönem Silverman'ın yerine Julie Warner getirilmişti. Sitcom yayından kaldırılmadan önce sadece altı bölüm sürmüştü.

SPL5117619_009

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldiSpiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Diğer Haberler

Nilperi Şahinkaya leoparlı süper minisiyle Instagram'ı salladı

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi

Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor! İşte düğün tarihi...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor! İşte düğün tarihi...

Merve Özbey'den esprili paylaşım: Dün tam bu haldeydim

Esprili paylaşım: Dün tam bu haldeydim

Demi Rose'dan tropikal paylaşım! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tropikal paylaşım! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Esra Erol'u çileden çıkardı! 'Karımı sevgilisinden kurtarın'

Esra Erol'u çileden çıkardı! 'Karımı sevgilisinden kurtarın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.