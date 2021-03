Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum

Ünlü oyuncu Sarah Silverman, 90'lı yıllarda rol aldığı 'Happy Days' dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

The Hollywood Reporter'a konuşan Silverman, "15 yaşında görünüyordum, New York'ta yaşayan bir anne, eş ve mimarı canlandırıyordum. Her seferinde tamamen ağzım açık, dil öpücüğü yaptım. Daha iyisini bilmiyordum ve kimse bir şey söylemedi" dedi.

"EKİP DE ZORLANDI"

50 yaşındaki oyuncu, kafasının karışıklığının diziye atıfta bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Sarah Silverman, ayrıca ekibin de bu konuda zorlandığını söyledi.

Sarah Silverman, "Dizinin yapımcıları beni kovmanın, öpüşme stilimi düzeltmeye çalışmaktan daha kolay olduğunu düşünmüş olmalı" ifadesini kullandı.

ALTI BÖLÜM SÜRDÜ

O dönem Silverman'ın yerine Julie Warner getirilmişti. Sitcom yayından kaldırılmadan önce sadece altı bölüm sürmüştü.