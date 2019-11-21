Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

İstanbul’un en önemli simgelerinden olan tarihi yarımada çevresindeki surlar uzun yıllar boyunca bakımsız bir şekilde bırakıldı.

Fotoğraf çekmek için 6 yıl önce İstanbul’a gelen ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi Sarayburnu’ndaki surların dibinde bulunmuştu.

EVSİZLER BURADA KALIYOR



Sierra’nın cesedi bulunduğu bölümdeki surların restore işlemleri yapılıyor. İşçiler surların zamanla yıkılan ve harap olmuş duvarları örerek yeniliyor. Bazı surların üzerinde ise evsizlerin bir zamanlar kullandığı yaşam alanları bulunuyor.

VATANDAŞLAR GEÇMEYE KORKUYORDU



Surlar yenilenmeye başlamadan önce bir çok vatandaş akşam vakti yakınından geçmeye korkuyordu. Havadan çekilen görüntülerde surların önü restorasyon için kapatıldığı gözüküyor. Surların gözetleme kuleleri olan kısımlarına ise iskeleler ile çevrilip yenileme işlemleri yapılıyor.

Kaynak: İHA

