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'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde düzenlediği operasyonda 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

2 TABANCA, ÇEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarallar suç örgütü operasyon

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