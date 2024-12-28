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'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar, firariler...

28.12.2024 15:51
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İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde belirlenen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar, firariler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu ve bu kişilerden 2'sinin illegal yollarda yurt dışına çıktığı belirlenirken, 51 şüpheliyi yakalamak üzere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars'ta eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sarallar
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