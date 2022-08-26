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Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı!

26.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün tetikçiliğini yapan V.R., organize polisi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 1 silah ve 42 mermi ele geçirildi.

Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik yapılan deşifre çalışmaları kapsamında örgüt üyelerinden V.R.'nin tetikçiliğini yapan 'Musto' lakaplı M.G. olduğu tespit edildi.

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Organize polisi, şüpheli M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliye ait olduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. gözaltına alınırken şüphelinin evinden 1 tabanca ile 42 mermi ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarallar tetikçi
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