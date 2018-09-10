HABER

"Sarallar" ile bağlantılı gruba operasyon: 15 kişi adliyeye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, emniyet müdürlüğünden çıkarılırken, "Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah'ın izniyle" dedi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda lüks cipteki gizli bölmede bir kalaşnikof tüfek bulunması polis kameralarına yansımıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bir şüpheli, emniyetten çıkışı sırasında, "Galatasaray şampiyon olur bu sene de Allah'ın izniyle" dedi. Polis ekiplerinin şebeke lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

HUMMER CİPTE KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. Polis şüphelilerin İstanbul'da Şişli ve Beylikdüzü'nde, Muğla merkez ve Bodrum'da yasa dışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını ileri sürmüştü. Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirmişti.
(FOTOĞRAF)

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
Yardım için şehirleri gezen kadınlar, 50 çocuk için sünnet töreni düzenlediYardım için şehirleri gezen kadınlar, 50 çocuk için sünnet töreni düzenledi
Yalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineriYalova'da öğretmenlere masal anlatıcılığı semineri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da dehşet! Eşini, kayınpederini ve baldızını öldürdü

Antalya'da dehşet! Eşini, kayınpederini ve baldızını öldürdü

Belediyeye haciz şoku! Banka hesaplarına el konuldu

Belediyeye haciz şoku! Banka hesaplarına el konuldu

Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

Pendik'te lisede rehine krizi! Özel hareket olay yerinde

Adliyeye sevk edilirken böyle bağırdı: Galatasaray şampiyon olur

Adliyeye sevk edilirken böyle bağırdı: Galatasaray şampiyon olur

Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Necmi Dede böyle uyardı: Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin

Necmi Dede böyle uyardı: Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.