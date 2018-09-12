HABER

'Sarallar' ile bağlantılı gruba operasyon: 15 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak önceki gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na adliyeye sevk edilen 15 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak önceki gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na adliyeye sevk edilen 15 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARININ BULUNDUĞU 10 ŞİKAYETÇİ Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine şüphelilerle ilgili aralarında sanayici ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin 6 farklı suç eylemlerini tespit etti. 2 MİLYON LİRAYA KADAR SENET İMZALATIYORLAR Polis ekipleri şüphelilerin, iddiaya göre İstanbul Şişli ve Beylikdüzü, Muğla merkez ve Bodrum'da yasadışı kumar oynatarak verdikleri borç paralara karşılık 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar senetleri zorla imzalattıkları, ödemesi geciken ve ödeme tarihi geçmiş borçları kendi kendilerine en az 500 bin lira yükselterek zorla tahsilat yaptıklarını ileri sürdü. PARALAR GECE KULUBÜ, RESTORAN VE YAT'A Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Bodrum'da gece kulübü ve lüks restoran açarak lüks yaşam sürdüğü lüks bir cip ile yat satın aldıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi. CİPTE KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirilmişti. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda şüphelilere ait silahları bulması görüntülere yansıdı. Ekiplerin bir işyerinde yaptığı aramalarda farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartını bir kartlıkta bulmaları görüntülendi. (FOTOĞRAFLI)

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
ÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyorÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyor
İzmir polisinin 'hırsızlık filmi' sinemalardaİzmir polisinin 'hırsızlık filmi' sinemalarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.