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Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 600 mermi ile 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştıkları ve 20 olayda 30 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Sarallar operasyon gözaltı

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