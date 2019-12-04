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Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Burhanettin Saral'ın da arasında bulunduğu 24 şüpheli ile cezaevinden getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ile ifadelerine başvurulmak üzere cezaevinden getirilen 3 kişinin işlemleri tamamlandı.

Döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri, iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan 3 milyon lira haraç istedikleri ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir firmanın yazıhanesini basıp illegal şekilde içerisine duvar örerek yarısına el koydukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
burhanettin saral Sarallar

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