HABER

Şarampolde can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkisinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla atıp şarampole uçtu.

Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkisinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla atıp şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’dan Bursa istikametine seyreden Erdal D. idaresindeki 16 ADM 914 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Önce orta refüjdeki su kanalına giren araç takla atıp şarampole yuvarlandı.
Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüsü Erdal D. ile araçta bulunan Dürdane D. (38), Döndü K. (48), Eslem Sultan K. (6), 2 aylık Yusuf Eymen D. ve Hiranur D. (5) yaralandı. Yaralılar ters duran araç içerisinden yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 aylık bebeğin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı

Şarampolde can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.