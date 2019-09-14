Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü Halil Oğurlu (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Suruç- Bozova yolu kırsal Överler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Halil Oğurlu yönetimindeki 27 BC 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampolden devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen Oğurlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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