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Şarampole devrilen akaryakıt tankeri, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen akaryakıt tankeri, alev alev yandı.

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen akaryakıt tankeri, alev alev yandı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Tavşanlı yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Kahraman yönetimindeki 43 U 2539 plakalı tanker, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Kazada yaralanan Kahraman, yoldan geçen sürücüler tarafından tankerden çıkarıldı. Kısa süre sonra ise tanker alev aldı. Alev topunu dönen akaryakıt tankerini ihbarla gelen Kütahya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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