KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen akaryakıt tankeri, alev alev yandı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Tavşanlı yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Kahraman yönetimindeki 43 U 2539 plakalı tanker, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Kazada yaralanan Kahraman, yoldan geçen sürücüler tarafından tankerden çıkarıldı. Kısa süre sonra ise tanker alev aldı. Alev topunu dönen akaryakıt tankerini ihbarla gelen Kütahya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü Yusuf Kahraman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum