Şarampole devrilen hafif ticari araç yandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin, yaralıları çıkardığı araç, kısa sürede yanarak, hurdaya döndü.
Kaza, sabah saatlerinde, Malatya- Akçadağ yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 LD 031 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada araçtaki Tevfik Mete, Şirin Mete, Gül Çiçek, Orhan Mete ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı görüp, yardıma koşanlar, devrilen araçtaki yaralıları çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada hafif ticari araçta yangın başladı. Kısa sürede yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç, hurdaya dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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