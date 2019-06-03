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Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 21:10 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Tuncay'ın kullandığı 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile aynı aileden Feyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Azra ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyhan Tuncay’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandıŞarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandıŞarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandıŞarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

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