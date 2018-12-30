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Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar temizleme çalışması yapan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi.

Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kar temizleme çalışması yapan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı, bu sabah yağdı. Sisin de etkili olduğu kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzeydeki ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Onikişubat ilçesi Şahinkayası mevkisinde kar temizleme çalışması yapan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, yaşamını yitirdi.
Kar yağışı nedeniyle Ekinözü'nün yüksek kesimlerindeki 11 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan Kabaktepe, Yeniköy, Kandil, Alişar, Ataköy, Demirlik, Kültür, Gaziler, Türkmenler, Çiftlik ve Ambar mahallerinin yollarının açılması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Öte yandan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki sitenin istinat duvarı, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTOĞRAFLI

Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldüŞarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldüŞarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldüŞarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

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